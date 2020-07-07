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Стал известен фаворит на место топ-менеджера «Спартака»

7 июля 2020, 16:46
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Шамиль Газизов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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По данным «СЭ», фаворитом на место топ-менеджера «Спартака» является генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. По нашей информации, с ним были контакты, и назначение может произойти уже 18 июля — за сутки до полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак». Газизов может получить широкие полномочия, в его кандидатуре руководство красно-белых привлекает умение развивать и успешно продавать игроков.

Напомним, ранее в отставку был отправлен гендиректор клуба Томас Цорн.

Ранее о том, что Газизов является кандидатом на место Цорна, сообщил Telegram-канал «Футбольный Биги». (Вячеслав Короткин, Дмитрий Симонов)

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