Газизов оценил игру Мозеса в матче с «Уралом»
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал исход матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).
— Как оцените игру?
— Игра неоднозначная. Были неприятные качели. Результат по игре, вдаваться в структуру игры не хотелось бы. Мы недовольны очком.
— Как оцените игру Мозеса?
— Тренеру виднее. Я не хочу лезть в работу тренера. Лучше Мозеса кто-то был сегодня на ваш взгляд? Он был одним из лучших. Игра была хорошая, но мы недовольны. (Максим Алланазаров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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