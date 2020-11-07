РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов оценил игру Мозеса в матче с «Уралом»

16:25
Теги:

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал исход матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:2).

— Как оцените игру?

— Игра неоднозначная. Были неприятные качели. Результат по игре, вдаваться в структуру игры не хотелось бы. Мы недовольны очком.

— Как оцените игру Мозеса?

— Тренеру виднее. Я не хочу лезть в работу тренера. Лучше Мозеса кто-то был сегодня на ваш взгляд? Он был одним из лучших. Игра была хорошая, но мы недовольны. (Максим Алланазаров)

Урал — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир