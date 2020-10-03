Газизов объяснил, почему «Спартак» отдал в аренду Рассказова и Ломовицкого

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после ничейного результата с «Зенитом» (1:1) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ объяснил, почему Александр Ломовицкий и Николай Рассказов были отданы в аренду «Арсеналу».

— На этой неделе «Спартак» отдал в аренду двух футболистов, а сегодня мы видим в запасе дефицит. Что вы обсуждали с Тедеско по поводу Рассказова и Ломовицкого? Почему они ему не подошли?

— Нет такого, что они ему не подходят. Просто нужно, чтобы они играли. Если в «Спартаке» у них нет такого объема времени, надо уходить в аренду и доказывать свою состоятельность. Полностью поддерживаю ребят, они большие молодцы, что не держатся за зарплаты или что-то. Они идут и делают свою работу. (Артем Калинин)