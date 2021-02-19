Газизов о Кокорине: «Тюрьма для него очень много решила»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о переговорах с нападающим Александром Кокориным летом 2020 года.

«У меня всегда была уверенность в его футбольных качествах. Мало того, после переговоров с ним я еще больше убедился в его человеческих качествах. То, что он сделал, на какие договоренности пошел, показало, что он парень, который... Я вам скажу, тюрьма для него очень много решила. Это я увидел как человек и как менеджер, сомнений у меня не было. Рад, что он ушел в другой чемпионат. Ему тяжело показать свой уровень в России, потому что все знают его футбольные качества. Будем держать за него кулачки», — сказал Газизов в эфире канала «Коммент.Шоу» на YouTube.

Кокорин перешел в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. 29-летний футболист провел в составе красно-белых 10 матчей во всех турнирах, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. В январе 2021 года Кокорин перешел в «Фиорентину».