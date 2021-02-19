Дзюба показал, как болел за Медведева. Видео

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба выложил в сториз Instagram видео, на котором он комментирует полуфинальный матч Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом (6:4, 6:2, 7:5).

Футболист заснял уже концовку встречи.

«Красава, Даня, красава. Давай, заканчивай. Пусть дальше болеют и рассказывают за грека. Досвидули. 3-0. Браво. Молодец, Даня. В финале будет с Джоковичем», — сказал Дзюба.

Как Дзюба болел за Медведева pic.twitter.com/qKnXqv3spI — Руслан Абушкин (@abushkin2) February 19, 2021

В финале 25-летний Медведев сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который в полуфинале победил россиянина Аслана Карацева (6:3, 6:4, 6:2).

Финал Australian Open-2021 пройдет в воскресенье, 21 февраля (начало — в 11.30 по московскому времени).