ЦСКА объявил об уходе Нисимуры
14:29
ЦСКА и японский клуб «Вегалта Сэндай» завершили оформление трансфера нападающего Такумы Нисимуры, информирует сайт армейцев.
Форвард подписал полноценный контракт с клубом, за который выступал в 2020 году на правах аренды.
Такума сыграл за ЦСКА 23 матча, в которых забил 4 гола.
«Желаем японскому нападающего успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении ЦСКА.
? Завершилось оформление всех бумаг по трансферу Такумы @1022nishimura в японский клуб Вегалта Сэндай. Желаем успехов в дальнейшей карьере! ? https://t.co/v82ZfF7Ar1 pic.twitter.com/7o4vmiP6Qp— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 19, 2021
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/takuma-nisimura-pokinul-pfk-cska/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю