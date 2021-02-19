ЦСКА объявил об уходе Нисимуры

ЦСКА и японский клуб «Вегалта Сэндай» завершили оформление трансфера нападающего Такумы Нисимуры, информирует сайт армейцев.

Форвард подписал полноценный контракт с клубом, за который выступал в 2020 году на правах аренды.

Такума сыграл за ЦСКА 23 матча, в которых забил 4 гола.

«Желаем японскому нападающего успехов в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении ЦСКА.