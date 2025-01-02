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Сегодня, 14:45

Газизов назвал 2024 год хорошим для российского футбола

Владислав Маслов
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил 2024 год в контексте российского футбола.

«Надо все позитивно воспринимать в любом случае, какие бы не были ситуации. Все равно сыграли несколько матчей, забили много голов, радовали своих болельщиков... Клубы радуют, а иногда огорчают своих болельщиков. Футбол — это такая игра, которая не может приносить только радость. Она должна приносить определенные переживания. За эту непредсказуемость мы и любим игру.

Думаю, год прошел очень хорошо, надо верить, что в следующем году у нас будут более интересные матчи для сборной. Будет много борьбы в РПЛ и первой лиге. Главное, чтобы болельщики приходили на стадион и смотрели футбол по телевизору или компьютеру», — заявил Газизов «РБ Спорт».

«Динамо» занимает 11-е место в таблице чемпионата России после 18 туров, набрав 17 очков.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Шамиль Газизов
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
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1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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Химки – Факел
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