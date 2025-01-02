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Сегодня, 14:33

Легков: «У «Спартака» есть потенциал. Главное — надо дать время Станковичу»

Алина Савинова
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Российский лыжник и болельщик «Спартака» Александр Легков оценил потенциал нынешнего состава красно-белых и его главного тренера Деяна Станковича.

«Как реагирую на разговоры, когда «Спартак» то списывают со счетов, то причисляют к тем, кто будет бороться за чемпионство? Я знаю, что такое спорт. Поэтому те, кто так говорит, — дилетанты. Нужно ждать и верить. Про каких бы игроков и тренеров мы ни говорили, каждому нужен срок, чтобы все получилось. Сколько этого надо ждать от Станковича? Никто не скажет. В лыжном спорте это одно время, в хоккее — другое, в футболе — третье. Главное: если есть потенциал, надо давать время. А он у «Спартака» есть», — цитирует Легкова «РБ Спорт».

«Спартак» завершил первую часть сезона на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с 37 очками. Красно-белые уступают лидирующему «Краснодару» и идущему на второй строчке «Зениту» 2 балла.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Легков
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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Бителло

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