В «Ростове» опровергли информацию о переговорах с Селиховым
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб голкипера «Спартака» Александра Селихова.
Ранее об интересе ростовчан к игроку сообщил журналист Иван Карпов.
«Мы не ведем переговоров ни со «Спартаком», ни с Селиховым. Не знаю, откуда такая информация», — сказал Рыскин «СЭ».
В нынешнем сезоне 30-летний Селихов провел 8 матчей за «Спартак». Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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|30.11
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|
ЦСКА – Рубин
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|
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|
Зенит – Кр. Советов
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