В «Ростове» опровергли информацию о переговорах с Селиховым

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе в клуб голкипера «Спартака» Александра Селихова.

Ранее об интересе ростовчан к игроку сообщил журналист Иван Карпов.

«Мы не ведем переговоров ни со «Спартаком», ни с Селиховым. Не знаю, откуда такая информация», — сказал Рыскин «СЭ».

В нынешнем сезоне 30-летний Селихов провел 8 матчей за «Спартак». Контракт голкипера с клубом рассчитан до лета 2025 года.