Газинский взял на себя ответственность за поражение «Краснодара» от «Зенита»
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский извинился за ошибку, которая привела к первому голу в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (2:4). На 5-й минуте хавбек неуверенно отдал передачу назад вратарю, чем воспользовался Сердар Азмун.
— Я бы хотел извиниться перед командой и болельщиками, быстрый гол, забитый в наши ворота, не входил в планы, но виной стала моя ошибка! — написал Газинский в своем Instagram. — Ответственность за поражение хочу взять на себя! Не хотелось бы искать оправданий. Скажу одно: сделаю все, чтобы исправить ситуацию!
Я бы хотел извиниться перед командои? и болельщиками, быстрыи? гол забитыи? в наши ворота не входил в планы, но винои? стала моя ошибка! Ответственность за поражение хочу взять на себя! Не хотелось бы искать оправдании? , скажу одно, сделаю все, что бы исправить ситуацию! #вышеголову #будемсильнеи?