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Газинский взял на себя ответственность за поражение «Краснодара» от «Зенита»

6 июля 2020, 01:32
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Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский извинился за ошибку, которая привела к первому голу в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (2:4). На 5-й минуте хавбек неуверенно отдал передачу назад вратарю, чем воспользовался Сердар Азмун.

— Я бы хотел извиниться перед командой и болельщиками, быстрый гол, забитый в наши ворота, не входил в планы, но виной стала моя ошибка! — написал Газинский в своем Instagram. — Ответственность за поражение хочу взять на себя! Не хотелось бы искать оправданий. Скажу одно: сделаю все, чтобы исправить ситуацию!

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