16:18 | Футбол — РПЛ

Газинский провел 150 матей за "Краснодар" в чемпионатах России

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Матч 23-го тура РПЛ против "Динамо" стал для Юрия Газинского 150-м в чемпионатах России за "Краснодар". В этих играх он забил 6 голов и отдал 13 голевых передач.

Лидерство в списке гвардейцев "Краснодара" со 177 матчами по-прежнему удерживает Жоаузинью, для которого игра за "Динамо" против "быков" стала 200-й в рамках чемпионата России. (Денис Аль-Юсифи)

Игроки с наибольшим количеством матчей за "Краснодар" в чемпионатах России

Игрок

Сезоны

Матчи

Голы

Жоаузинью

2011/12–2017/18

177

27

Юрий Газинский

2013/14–н.в.

150

6

Маурисио Перейра

2012/13–н.в.

148

21

Александр Мартынович

2011/12–14/15, 2016/17–н.в.

137

5

Андреас Гранквист

2013/14–17/18

134

3

Сергей Петров

2012/13–н.в.

130

7

Вандерсон

2012/13–16/17

117

38

Павел Мамаев

2013/14–н.в.

112

25
Динамо – Краснодар

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