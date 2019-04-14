Газинский провел 150 матей за "Краснодар" в чемпионатах России

Матч 23-го тура РПЛ против "Динамо" стал для Юрия Газинского 150-м в чемпионатах России за "Краснодар". В этих играх он забил 6 голов и отдал 13 голевых передач.
Лидерство в списке гвардейцев "Краснодара" со 177 матчами по-прежнему удерживает Жоаузинью, для которого игра за "Динамо" против "быков" стала 200-й в рамках чемпионата России. (Денис Аль-Юсифи)
Игроки с наибольшим количеством матчей за "Краснодар" в чемпионатах России
|
Игрок
|
Сезоны
|
Матчи
|
Голы
|
Жоаузинью
|
2011/12–2017/18
|
177
|
27
|
Юрий Газинский
|
2013/14–н.в.
|
150
|
6
|
Маурисио Перейра
|
2012/13–н.в.
|
148
|
21
|
Александр Мартынович
|
2011/12–14/15, 2016/17–н.в.
|
137
|
5
|
Андреас Гранквист
|
2013/14–17/18
|
134
|
3
|
Сергей Петров
|
2012/13–н.в.
|
130
|
7
|
Вандерсон
|
2012/13–16/17
|
117
|
38
|
Павел Мамаев
|
2013/14–н.в.
|
112
|
25
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