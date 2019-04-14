Газинский провел 150 матей за "Краснодар" в чемпионатах России

Матч 23-го тура РПЛ против "Динамо" стал для Юрия Газинского 150-м в чемпионатах России за "Краснодар". В этих играх он забил 6 голов и отдал 13 голевых передач.

Лидерство в списке гвардейцев "Краснодара" со 177 матчами по-прежнему удерживает Жоаузинью, для которого игра за "Динамо" против "быков" стала 200-й в рамках чемпионата России. (Денис Аль-Юсифи)

Игроки с наибольшим количеством матчей за "Краснодар" в чемпионатах России

Игрок Сезоны Матчи Голы Жоаузинью 2011/12–2017/18 177 27 Юрий Газинский 2013/14–н.в. 150 6 Маурисио Перейра 2012/13–н.в. 148 21 Александр Мартынович 2011/12–14/15, 2016/17–н.в. 137 5 Андреас Гранквист 2013/14–17/18 134 3 Сергей Петров 2012/13–н.в. 130 7 Вандерсон 2012/13–16/17 117 38 Павел Мамаев 2013/14–н.в. 112 25

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