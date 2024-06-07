Газинский: «Уверен, что лучшее у «Урала» впереди»

Полузащитник Юрий Газинский высказался о своем уходе из «Урала».

«Дорогие болельщики, пришло время поблагодарить вас за ту поддержку, эмоции и драйв, которые вы давали на протяжении всего сезона! К сожалению, итог сезона получился неудачным для команды, но я уверен, что лучшее у вас и у клуба впереди! Вперед, шмели!» — приводит слова Газинского пресс-служба «Урала» в телеграм-канале.

Газинский выступал за «Урал» с лета 2022 года. На счету полузащитника 28 матчей за екатеринбуржцев, в которых он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Урал» по итогам сезона вылетел в ФНЛ, уступив в переходных матчах «Акрону».