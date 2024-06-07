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Газинский: «Уверен, что лучшее у «Урала» впереди»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник Юрий Газинский высказался о своем уходе из «Урала».

«Дорогие болельщики, пришло время поблагодарить вас за ту поддержку, эмоции и драйв, которые вы давали на протяжении всего сезона! К сожалению, итог сезона получился неудачным для команды, но я уверен, что лучшее у вас и у клуба впереди! Вперед, шмели!» — приводит слова Газинского пресс-служба «Урала» в телеграм-канале.

Газинский выступал за «Урал» с лета 2022 года. На счету полузащитника 28 матчей за екатеринбуржцев, в которых он забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Урал» по итогам сезона вылетел в ФНЛ, уступив в переходных матчах «Акрону».

Юрий Газинский
ФК Урал
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1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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 1 : 1
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ЦСКА – Урал
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