Тубич: «При Ивиче «Краснодар» играл в хороший футбол»

Бывший защитник «Краснодара» Неманья Тубич оценил игру черно-зеленых под руководством серба Владимира Ивича, который покинул команду во второй части сезона-2023/24 РПЛ.

«Если я не ошибаюсь, то Ивича уволили, когда клуб еще был на первом месте. Мне сложно сказать, что там произошло между ним и Сергеем Николаевичем Галицким. Мне довелось посмотреть несколько матчей при Ивиче. Клуб играл в хороший футбол», — цитирует Тубича Metaratings.ru.

В минувшем сезоне «Краснодар» финишировал на втором месте в таблице РПЛ.