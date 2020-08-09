Гайч рассказал, что писали ему болельщики ЦСКА

Форвард ЦСКА Адольфо Гайч рассказал о сообщениях болельщиков армейского клуба в соцсетях.

«Они писали, что очень рады моему приходу, что ждут не дождутся когда я выйду играть за ЦСКА, — сказал Гайч в интервью каналу московских армейцев на Youtube. — Мне это пришлось по душе. Я и сам предвкушаю момент, когда впервые увижу их на стадионе».

21-летний аргентинец дебютировал за ЦСКА в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:0). Ранее он выступал за «Сан-Лоренсо».