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Гайч назвал ЦСКА самым знаменитым клубом России

11:47
Адольфо Гайч. Фото Reuters
Адольфо Гайч. Фото Reuters
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Новичок ЦСКА Адольфо Гайч поделился впечатлениями от первого дня в Москве. Также 21-летний форвард назвал лидеров команды.

— Я еще никогда не был в Москве, но могу сказать, что уже много прочитал про нее, — сказал Гайч в интервью YouTube-каналу ЦСКА. — И уже готов познакомиться с ней более близко. Россия — страна победителей. И чтобы не делали, вы всегда добиваетесь того, чего хотите.

Кого я знаю? Уже навел справки. Могу отметить вратаря — Игоря Акинфеева, правого защитника — Мариу Фернандеса. Считаю их лидерами команды. Я выучил такие слова, как «привет» и «спасибо».

ЦСКА — самый знаменитый клуб России. Он уже завоевал много титулов, главный из которых Кубок УЕФА. Поэтому надеюсь, что внесу что-то значимое в ЦСКА.

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