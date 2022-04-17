Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился ожиданиями от матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

«Будет ли сегодня «Арсенал» в атаке активнее, чем в предыдущих матчах? Это всегда зависит от противника, но у «Ростова» с нами конкуренция. Это молодая, хорошая команда, которая играет в красивый футбол. Мы ожидаем непростую игру, но мы надеемся на результат. У нас такая ситуация, что мы должны быть больше заряжены.

Есть ли особые чувства перед матчем из-за того, что «Ростов» — моя бывшая команда? У меня каждая вторая команда в России — бывшая. Мы выигрывали с «Ростовом» Кубок России, у меня остались очень теплые воспоминания о команде и о городе», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Божович.

Божович тренировал «Ростов» с 2012 по 2014 год.

Матч «Арсенал» — «Ростов» состоится сегодня, 17 апреля. Начало — в 14.00 (мск).