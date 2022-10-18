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Полузащитник «Ахмата» Садулаев: «Европа? Мечтаю играть и побеждать с «Ахматом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев заявил, что не собирается уходить из грозненского клуба.

«Представляю ли я себя в другом российском клубе? Нет. Хочу добиться хороших результатов с родной командой. Попробовать силы в европейских чемпионатах? Мечтаю играть и побеждать с «Ахматом». А в зарубежном футболе болею за «Барселону», - приводит «РБ Спорт» слова Садулаева.

Также футболист рассказал об изменениях в игре команды после прихода Сергея Ташуева на пост главного тренера.

«Как и у каждого тренера, у Сергея Абуезидовича свое видение игры. Тренировочный процесс тоже отличается: работа с мячами только внизу, интенсивность. Нам нравятся тренировки, думаю, и по играм видно, что некоторые изменения есть. Тренер требует действовать агрессивно, выходить через пас. Думаю, с играми будем больше прибавлять», - добавил Садулаев.

Садулаев – воспитанник «Ахмата». В сезоне-2022/23 22-летний россиянин забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи в 14 матчах за команду.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lechi-sadulaev-posle-draki-s-lokomotivom-poluchil-ot-ottsa-vy-govor-ot-starshih-e-to-bolee-surovo-chem-futbol-ny-e-sanktsii/
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 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
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 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
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 - : -
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