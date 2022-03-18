Гаврилов: «У «Спартака» отсутствуют командная игра и стабильность»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» объяснил нестабильные результаты красно-белых.

«У «Спартака» сейчас никого из игроков нельзя выделить. Николсон тоже не производит особого впечатления. У него неплохие атлетические данные, может потолкаться, но нет скорости. Да и все новые игроки «Спартака» пока ничего не показали. Конечно, им нужно время, чтобы они нашли общий язык с партнерами. Лидеры должны вести команду, а они этого не делают. Каждый играет сам за себя. У «Спартака» отсутствуют командная игра и стабильность. У них нет связи между двумя игроками. В «Спартаке» все хаотично, как получится», — сказал Гаврилов «СЭ».

«Спартак» с 26 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.