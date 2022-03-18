Гендиректор ОПСФ прокомментировал проблемы с зарплатами игроков в евро

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов поделился мнением о разногласиях между игроками и клубами из-за изменения курса евро.

«Есть ряд условий, и это не единственная мера, которая спасет наш футбол. У нас в каждый кризис начинают обсуждать курс валют в контрактах и потолки зарплат. Потом кризис проходит, и всё возвращается на круги своя. Большинство клубов продолжает указывать доллары и евро в контрактах без ограничений — просто по курсу ЦБ. А как только начинается кризис, то бегают словно оголтелые и пытаются ограничить выплаты.

Зарплата в любом случае по российскому законодательству выплачивается в рублях. У нас ни один иностранец не получает зарплату в валюте. Другое дело, что можно заранее прописать, что если валюта дорожает на столько-то процентов, то курс рубля фиксируется на таком-то уровне», — приводит слова Зотова «Чемпионат».

Отметим, 23 марта запланировано заседание исполкома РФС, на котором могут утвердить ряд изменений в РПЛ.