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Гендиректор ОПСФ прокомментировал проблемы с зарплатами игроков в евро

Сергей Разин
корреспондент
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Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов поделился мнением о разногласиях между игроками и клубами из-за изменения курса евро.

«Есть ряд условий, и это не единственная мера, которая спасет наш футбол. У нас в каждый кризис начинают обсуждать курс валют в контрактах и потолки зарплат. Потом кризис проходит, и всё возвращается на круги своя. Большинство клубов продолжает указывать доллары и евро в контрактах без ограничений — просто по курсу ЦБ. А как только начинается кризис, то бегают словно оголтелые и пытаются ограничить выплаты.

Зарплата в любом случае по российскому законодательству выплачивается в рублях. У нас ни один иностранец не получает зарплату в валюте. Другое дело, что можно заранее прописать, что если валюта дорожает на столько-то процентов, то курс рубля фиксируется на таком-то уровне», — приводит слова Зотова «Чемпионат».

Отметим, 23 марта запланировано заседание исполкома РФС, на котором могут утвердить ряд изменений в РПЛ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4639435-gendirektor-opsf-prokommentiroval-problemy-s-zarplatami-igrokov-v-evro.html
Александр Зотов (футбол)
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