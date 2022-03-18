«Утрехт» объявил о переходе Альмквиста из «Ростова»

«Утрехт» объявил о переходе экс-нападающего «Ростова» Понтуса Альмквиста.

22-летний швед ранее приостановил контракт с российским клубом и присоединился к нидерландскому клубу до конца сезона.

В этом сезоне Альмквист провел 19 матчей в РПЛ, в которых забил два гола и сделал четыре голевые передачи. Его контракт с «Ростовом» истекает в 2025 году.