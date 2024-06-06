Галактионов прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал продление контракта с московским клубом.

«Прежде всего, от себя лично и от лица всего тренерского штаба хочу поблагодарить за оказанное доверие руководство футбольного клуба «Локомотив», членов Совета директоров. В целом, для нашего тренерского штаба глобально ничего не изменилось, мы продолжаем работу и будем прикладывать максимальные усилия для достижений результата.

Сезон был настолько волнообразный, что каждая команда до последнего тура работала на полную мощь. Мы, к сожалению, в некоторых матчах потеряли ненужные очки, но были и прекрасные, запоминающиеся победные матчи», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Также Галактионов выразил слова благодарности нападающему Артему Дзюбе, для которого сезон-2023/24 стал последним в команде.

«Уже не в первый раз выскажу, исключительно и на всех уровнях общения слова благодарности ему за время, проведенное в команде, в «Локомотиве». В наисложнейшей ситуации, в которой клуб оказался полтора года назад, когда многие не верили в нас, команда проявила неимоверное стремление. Сам Артем показал прекраснейшие матчи. Артем — большой мастер, личность, много помогавший и много сделавший, как в бытовом, так и игровом плане», — добавил Галактионов.

40-летний специалист впервые возглавил команду в ноябре 2022 года. В минувшем сезоне «Локомотив» под его руководством занял в РПЛ 4-е место.

Ранее тренер работал с юношескими сборными России, «Ахматом» и «Пари НН».