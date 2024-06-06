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Галактионов прокомментировал продление контракта с «Локомотивом»

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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал продление контракта с московским клубом.

«Прежде всего, от себя лично и от лица всего тренерского штаба хочу поблагодарить за оказанное доверие руководство футбольного клуба «Локомотив», членов Совета директоров. В целом, для нашего тренерского штаба глобально ничего не изменилось, мы продолжаем работу и будем прикладывать максимальные усилия для достижений результата.

Сезон был настолько волнообразный, что каждая команда до последнего тура работала на полную мощь. Мы, к сожалению, в некоторых матчах потеряли ненужные очки, но были и прекрасные, запоминающиеся победные матчи», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.

Также Галактионов выразил слова благодарности нападающему Артему Дзюбе, для которого сезон-2023/24 стал последним в команде.

«Уже не в первый раз выскажу, исключительно и на всех уровнях общения слова благодарности ему за время, проведенное в команде, в «Локомотиве». В наисложнейшей ситуации, в которой клуб оказался полтора года назад, когда многие не верили в нас, команда проявила неимоверное стремление. Сам Артем показал прекраснейшие матчи. Артем — большой мастер, личность, много помогавший и много сделавший, как в бытовом, так и игровом плане», — добавил Галактионов.

40-летний специалист впервые возглавил команду в ноябре 2022 года. В минувшем сезоне «Локомотив» под его руководством занял в РПЛ 4-е место.

Ранее тренер работал с юношескими сборными России, «Ахматом» и «Пари НН».

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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