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3 марта, 20:34

Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против «Локомотива» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

«Я рад, что удалось победить, потому что всегда сложно входить в ритм после такого долгого перерыва. Сегодня мы отличились дважды, могли забить еще, впрочем, и у соперника были хорошие моменты. Если бы забили третий, то игра была бы сделана. К сожалению, не воспользовались своими моментами, соперник забил, и интрига воскресла», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

«Динамо» (35 очков) занимает третье место в РПЛ. «Локомотив» (31 очко) упустил возможность обойти бело-голубых и идет пятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Динамо» 9 марта на своем поле примет «Ахмат». На день позже «Локомотив» дома сыграет с «Сочи».

Источник: ФК «Динамо»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
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Локомотив – Сочи
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