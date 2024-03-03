Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги матча против «Локомотива» (2:1) в 19-м туре РПЛ.

«Я рад, что удалось победить, потому что всегда сложно входить в ритм после такого долгого перерыва. Сегодня мы отличились дважды, могли забить еще, впрочем, и у соперника были хорошие моменты. Если бы забили третий, то игра была бы сделана. К сожалению, не воспользовались своими моментами, соперник забил, и интрига воскресла», — приводит слова Лички официальный сайт «Динамо».

«Динамо» (35 очков) занимает третье место в РПЛ. «Локомотив» (31 очко) упустил возможность обойти бело-голубых и идет пятым в турнирной таблице.

В следующем туре «Динамо» 9 марта на своем поле примет «Ахмат». На день позже «Локомотив» дома сыграет с «Сочи».