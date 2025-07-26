Карпин — о победе над «Ростовом»: «Эмоции непривычные — я провел столько лет в команде»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин подвел итоги матча против «Ростова» (1:0) во втором туре РПЛ.

— Прежде всего атакующие действия, выход из обороны и позиционную атаку надо улучшать. Что касается эмоций, то я провел столько лет в команде, где все футболисты и тренерский штаб мне знакомы, так что была ностальгия. Эмоции непривычные, — цитирует Карпина пресс-служба бело-голубых.

Валерий Карпин одержал первую победу на посту главного тренера москвичей, ростовчане потерпели второе поражение подряд.

В играх 3-го тура 2 августа «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром», «Ростов» примет «Крылья Советов».

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