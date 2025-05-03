Галактионов об 11 россиянах в составе «Локомотива» против «Оренбурга»: «Не акцентируем внимание на этом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничью с «Оренбургом» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ и поделился мнением об игре полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

Хавбек вышел в стартовом составе, провел на поле всю игру и не отличился результативными действиями.

— Создалось впечатление, что без Батракова игра «Локомотива» не та, есть ли зависимость от него?

— Я бы немного по-другому говорил. У нас в принципе не так много боевых единиц, и если ведущие игроки начинают выпадать, то, конечно это сказывается. Мы можем заменить их количеством, но не качеством.

— Сегодня стартовый состав «Локомотива» полностью состоял из российских футболистов. Было ли это специально?

— Мы на этом не акцентируем внимание. Но, подчеркиваю, если уровень готовности и исполнительского мастерства у иностранцев такой же, как и у российских игроков, то выбор будет отдаваться тем, кто готов сильнее. И это вне зависимости от паспорта.

В матче с «Оренбургом» у «Локомотива» приняли участие только российские футболисты команды. В стартовом составе появились 11 игроков с российским паспортом, еще трое вышли на замену.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 46 очками в 27 матчах. «Оренбург» идет на 15-й строчке с 18 очками.