Гафин подтвердил, что минувшим летом ЦСКА интересовался возможностью приобретения Тюкавина
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил, что минувшим летом ЦСКА интересовался возможностью приобретения форварда Константина Тюкавина.
«От ЦСКА по Тюкавину никаких официальных писем не было. Но летом они задавали нам вопросы, насколько это реалистично. Наша позиция по Тюкавину всегда была однозначна — мы хотим сохранить его для нашего клуба», — приводит слова Гафина Sport24.
В пятницу, 1 декабря, «Динамо» объявило о продлении контракта с Тюкавиным до лета 2028 года. Как сообщал «СЭ», в новом контракте нападающего с бело-голубыми не будет опции выкупа для российских клубов.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
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2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
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3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
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6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
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8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
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9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
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10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
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11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
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12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
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15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
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Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
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Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|
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Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
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Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3