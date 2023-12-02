Агент Мансини: «Пока из России на нас никто не выходил»
Литтери высказался о будущем Даниэля Мансини
Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, высказался по поводу будущего своего клиента.
«Пока из России на нас никто не выходил, контактов нет», — приводит слова Литтери «РБ Спорт».
В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел 10 матчей, в которых отдал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
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|
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|
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|14
|
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|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
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|12-23
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|3
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|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3
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