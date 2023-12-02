Агент Мансини: «Пока из России на нас никто не выходил»

Габриэль Литтери, агент полузащитника «Панатинаикоса» Даниэля Мансини, высказался по поводу будущего своего клиента.

«Пока из России на нас никто не выходил, контактов нет», — приводит слова Литтери «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний аргентинец провел 10 матчей, в которых отдал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.