Представитель Самошникова рассказал о ситуации с будущим игрока

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал о ситуации с будущим защитника Ильи Самошникова.

«Пока будущее Ильи связано с «Локомотивом». Он только летом перешел в команду, у него длительный контракт, поэтому мыслей о каких-либо трансферах нет, он всем доволен. Хотя, надо отметить, все мечтают играть в Европе. К лету посмотрим, что будет происходить на рынке по позиции Ильи. Сейчас не было необходимости активно по нему заниматься, он только осваивается в новом клубе, который можно причислить к грандам российского футбола. Как успехи в деле с его бывшим агентом Моисеевым? Основной вопрос этого периода заключался в том, что шел спортивный арбитраж в Палате по разрешению споров РФС по поводу его взаимоотношений с бывшим агентом Евгением Моисеевым. По итогу только 7 февраля было вынесено решение, которым мы, в принципе, удовлетворены. В ходе заседаний, которые продолжались с лета, нам удалось доказать отсутствие каких-либо взаимоотношений у Самошникова с Моисеевым. Палата отказала в требованиях ответчика и возложила на него обязанность возместить понесенные расходы по данному делу», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне Илья Самошников провел за «Локомотив» 21 матч и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.