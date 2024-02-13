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Сегодня, 16:44

Представитель Самошникова рассказал о ситуации с будущим игрока

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный юрист Дмитрий Кигинько рассказал о ситуации с будущим защитника Ильи Самошникова.

«Пока будущее Ильи связано с «Локомотивом». Он только летом перешел в команду, у него длительный контракт, поэтому мыслей о каких-либо трансферах нет, он всем доволен. Хотя, надо отметить, все мечтают играть в Европе. К лету посмотрим, что будет происходить на рынке по позиции Ильи. Сейчас не было необходимости активно по нему заниматься, он только осваивается в новом клубе, который можно причислить к грандам российского футбола. Как успехи в деле с его бывшим агентом Моисеевым? Основной вопрос этого периода заключался в том, что шел спортивный арбитраж в Палате по разрешению споров РФС по поводу его взаимоотношений с бывшим агентом Евгением Моисеевым. По итогу только 7 февраля было вынесено решение, которым мы, в принципе, удовлетворены. В ходе заседаний, которые продолжались с лета, нам удалось доказать отсутствие каких-либо взаимоотношений у Самошникова с Моисеевым. Палата отказала в требованиях ответчика и возложила на него обязанность возместить понесенные расходы по данному делу», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

В текущем сезоне Илья Самошников провел за «Локомотив» 21 матч и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-samoshnikova-poka-budushhee-il-i-svyazano-s-lokomotivom/
Илья Самошников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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