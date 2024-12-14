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Гаджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» сохранит костяк команды и по возможности усилит атаку

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал удовлетворительными результаты команды в первой части сезона-2024/25.

«Я бы оценил итоги команды как удовлетворительные. Было много игр, в которых команда играла без сколь-нибудь серьезных ошибок и набирала очки. С другой стороны, были и матчи, в которых мы не должны были уступить. Как пример — с «Рубином». В большинстве игр команда выступала на 100 процентов своих возможностей. В нескольких матчах не реализовали свой потенциал, в том числе и в атаке», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Также он рассказал о трансферных планах клуба.

«Мы не ориентируемся на закупку большой группы игроков — не хотим разрушать команду, которую выстраивали на протяжении последних лет. Поэтому костяк команды мы сохраним. По возможности, усилим в первую очередь группу атаки, и, если получится, в оборону кого-то возьмем», — добавил Гаджиев.

«Динамо» набрало 17 очков в 18 матчах и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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