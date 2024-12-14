Гаджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» сохранит костяк команды и по возможности усилит атаку

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал удовлетворительными результаты команды в первой части сезона-2024/25.

«Я бы оценил итоги команды как удовлетворительные. Было много игр, в которых команда играла без сколь-нибудь серьезных ошибок и набирала очки. С другой стороны, были и матчи, в которых мы не должны были уступить. Как пример — с «Рубином». В большинстве игр команда выступала на 100 процентов своих возможностей. В нескольких матчах не реализовали свой потенциал, в том числе и в атаке», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Также он рассказал о трансферных планах клуба.

«Мы не ориентируемся на закупку большой группы игроков — не хотим разрушать команду, которую выстраивали на протяжении последних лет. Поэтому костяк команды мы сохраним. По возможности, усилим в первую очередь группу атаки, и, если получится, в оборону кого-то возьмем», — добавил Гаджиев.

«Динамо» набрало 17 очков в 18 матчах и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.