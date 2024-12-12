Гаджиев заявил, что махачкалинское «Динамо» планирует продлить контракт с Биджиевым

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о возможном продлении контракта с главным тренером команды Хасанби Биджиевым.

— У него контракт до конца сезона, — начал Гаджиев. — Замечаний к нему нет. Очень дисциплинированный, работоспособный и квалифицированный специалист. Разные ситуации с отдельными подходами обсуждаются, но не более того. Детали есть, мы в работе. Идеальных руководителей, как и идеальных тренеров, не существует. Каждый со своими достоинствами и недостатками. Я считаю, что у нас выбор был сделан правильный, он оправдывает наше доверие. Смог перевести команду из Первой лиги в РПЛ.

— При каких условиях с ним будет продлен контракт?

— В нашем футбольном клубе еще не было ни одного случая, чтобы мы увольняли тренера. Сколько существует клуб, все уходили сами.

— Значит, если Биджиев сам не уйдет и не произойдет какой-то крах команды, то с тренером будет продлен контракт?

— Да, сегодня такая ситуация. Но пока я не обсуждал этот вопрос. Думаю, сейчас и необходимости такой нет, — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

После 18 туров махачкалинцы с 17 очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ.