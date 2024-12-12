Кастаньо заявил, что ему очень нравится жить в Краснодаре

Полузащитник «Краснодара» Кевин Кастаньо высказался об адаптации в новом для себя городе и команде.

«В Краснодаре сейчас я чувствую себя хорошо — город, стадион, мне все здесь нравится. Адаптация в России прошла успешно. Ждем возобновления чемпионата», — сказал Кастаньо «РБ Спорт».

Кастаньо выступает за клуб с января 2024 года. В нынешнем сезоне он провел 21 матч во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2028 года.