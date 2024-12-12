Булыкин считает, что лидерам РПЛ тяжело сохранять форму после зимней паузы

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о чемпионской гонке РПЛ в текущем сезоне.

«Сейчас нужно пройти зимнюю паузу. На данный момент все лидеры в таблице рядом. И тот, кто выйдет с зимней паузы и проведет остаток сезона лучше, тот и станет чемпионом. Но здесь вопрос в том, сколько команд будет в хорошей форме после перерыва», — сказал Булыкин Vprognoze.ru.

«Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах и вышел перед перерывом на первое место в таблице РПЛ. Черно-зеленые опережают петербургский «Зенит» (39 очков) за счет победы в личной встрече в первом круге.