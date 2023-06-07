Гаджиев считает закономерной победу «Факела» над «Енисеем»

Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев прокомментировал победу «Факела» над «Енисеем» (1:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Закономерная победа «Факела». Хотя я говорил, что манеж — один из серьезных факторов, который может помочь «Енисею». Но «Факел» оказался лучше подготовлен, да и уровень футболистов там повыше. Думаю, в ответном матче дома воронежцы точно не уступят. Удаление сегодня, конечно, повлияло на игру, но в любом случае гости были лучше», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Ответный матч между командами пройдет в Воронеже 10 июня. Начало — в 17.30 мск.