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7 июня, 23:19

Гаджиев считает закономерной победу «Факела» над «Енисеем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев прокомментировал победу «Факела» над «Енисеем» (1:0) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Закономерная победа «Факела». Хотя я говорил, что манеж — один из серьезных факторов, который может помочь «Енисею». Но «Факел» оказался лучше подготовлен, да и уровень футболистов там повыше. Думаю, в ответном матче дома воронежцы точно не уступят. Удаление сегодня, конечно, повлияло на игру, но в любом случае гости были лучше», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Ответный матч между командами пройдет в Воронеже 10 июня. Начало — в 17.30 мск.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005150843_gadjiev_fakel_byil_luchshe_gotov_chem_enisey_i_doma_on_tochno_ne_proigraet
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Енисей
ФК Факел (Воронеж)
Гаджи Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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