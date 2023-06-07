Мележиков — о целях «Спартака» на следующий сезон: «Желательно, золото»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о целях, которые будут поставлены перед командой в будущем сезоне.

«Цели «Спартака» на новый сезон? Я уже говорил и прошу вас понять разницу между целями и задачами. Цели у нас не меняются — это самые высокие места. Желательно, золото. А задача — консолидировать все усилия клуба, внешние и внутренние ресурсы для достижения целей», — цитирует Мележикова Sport24.

«Спартак» занял третье место в РПЛ в сезоне-2023/24. В последнем туре красно-белые уступили «Крыльям Советов» (0:1).