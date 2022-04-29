Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:57

Гаджиев считает, что ЦСКА опередит «Сочи» в борьбе за третье место в РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев считает, что ЦСКА имеет лучшие шансы занять третью строчку в Тинькофф чемпионате России, чем «Сочи».

«Мне вот непонятен тот спад, который не так давно был у ЦСКА. Надеюсь, что они там сами разберутся и смогут решить возникшие проблемы. «Сочи» — это команда, которая стабильно играет на пределе своих возможностей, а также обходится без существенных спадов. Плюс не стоит забывать, что оба клуба еще ждет очная встреча с Москве, а также сочинцам предстоит еще сыграть и с «Динамо». По календарю чуть интереснее ситуация складывается у ЦСКА, плюс у команды Алексея Березуцкого на одно очко в турнирной таблице больше. Шансы на бронзу у армейцев чуть выше, чем у «Сочи», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 47 очков, «Сочи» с 46-ю баллами занимает четвертую позицию.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-shansyi-na-bronzu-u-tsska-chut-vyishe-chem-u-sochi
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Гаджи Гаджиев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самые популярные автомаршруты на майские праздники
Как футболисты переносят голод в Рамадан. Бензема в пост громит всех в «Реале», Языджи в ЦСКА потерял форму
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Он был на радаре европейских клубов? Я в это не верю». Смородская раскритиковала руководство «Локомотива» за трансфер Раконьяца
Джано: «Раз «Спартак» на 10-м месте, значит проблемы есть. Отговорки всегда можно найти»
«Химки» урегулировали споры с «Ростовом» и бывшим тренерским штабом
«Краснодар» — «Ростов»: Карпин наконец победит в южном дерби?
У кого в РПЛ больше всего воспитанников? «Локомотив» — первый, «Спартак» — второй, «Зенит» — вне тройки
В «Уфе» ответили на вопрос о выкупе Остона Урунова у «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джано: «Раз «Спартак» на 10-м месте, значит проблемы есть. Отговорки всегда можно найти»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости