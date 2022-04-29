Гаджиев считает, что ЦСКА опередит «Сочи» в борьбе за третье место в РПЛ

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев считает, что ЦСКА имеет лучшие шансы занять третью строчку в Тинькофф чемпионате России, чем «Сочи».

«Мне вот непонятен тот спад, который не так давно был у ЦСКА. Надеюсь, что они там сами разберутся и смогут решить возникшие проблемы. «Сочи» — это команда, которая стабильно играет на пределе своих возможностей, а также обходится без существенных спадов. Плюс не стоит забывать, что оба клуба еще ждет очная встреча с Москве, а также сочинцам предстоит еще сыграть и с «Динамо». По календарю чуть интереснее ситуация складывается у ЦСКА, плюс у команды Алексея Березуцкого на одно очко в турнирной таблице больше. Шансы на бронзу у армейцев чуть выше, чем у «Сочи», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 47 очков, «Сочи» с 46-ю баллами занимает четвертую позицию.