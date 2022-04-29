Джано: «Раз «Спартак» на 10-м месте, значит проблемы есть. Отговорки всегда можно найти»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в разговоре с «СЭ» оценил результаты красно-белых в нынешнем сезоне. После 26 туров московский клуб занимает 10-е место в таблице Тинькофф РПЛ (31 очко).

«Всегда можно найти какие-то отговорки. Я сейчас не в клубе, не могу знать точные причины происходящего. Постоянно на связи с Джикией, но мы никогда не обсуждаем «Спартак». Раз команда на 10-м месте, значит проблемы есть. Это чисто мой взгляд со стороны», — сказал Ананидзе «СЭ».

Следующий матч «Спартак» проведет 1 мая в Москве против «Крыльев Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.