Гаджиев счиает, что «Газпром» не согласится на введение потолка зарплат в РПЛ

Бывший тренер сборной России, «Анжи», «Крыльев Советов» и «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал о плюсах и минусах возможного введения потолка зарплат в РПЛ.

«Это хорошая идея. В СССР полвека назад же был потолок зарплат у спортсменов. Можно ввести и в РПЛ, но тогда лишимся хороших легионеров. «Газпром» точно на такое не пойдет и не согласится. Пусть они дадут ресурс другим командам, и тогда конкуренция в чемпионате возрастет. Хочу, чтобы команды подравнялись, но надо подумать, как это лучше сделать. Можно ввести какие-то дополнительные доплаты, премии, если потолка не будет. Хотя я уверен, что в ближайшее время этого точно не стоит ждать. Можно еще уровнять зарплаты: кому-то сделать надбавку, кому-то снизить. Может ли появиться черная бухгалтерия в этом случае? Она и сейчас есть. Раньше существовала тоже. В ФНЛ она точно есть», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

В 2014 году руководство ФНЛ приняло решение ввести потолок зарплат. Футболисты, тренеры и сотрудники клубов не могут получать больше 300 тысяч рублей в месяц. Ограничения были приняты большинством голосов руководителей клубов на общем собрании ФНЛ.