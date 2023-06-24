Гаджиев объяснил, почему российские клубы и сборные могут вернуться на международную арену в разное время

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о нюансах по поводу возможного возвращения российских клубов и сборных на международные соревнования.

«Решение о возвращении сборных и клубов на международную арену будет принято одновременно, но их турниры стартуют в разное время. Поэтому может быть разница в фактических сроках их возвращения. А в остальном допускать будут сразу все команды, относящиеся к РФС», — приводит Vprognoze слова Гаджиева.

Ранее Гаджиев отреагировал на слова советника президента УЕФА Йозефа Клемента, выразившего надежду на скорое возвращение России на международные спортивные соревнования.