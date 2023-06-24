Бышовец назвал проблему, с которой Личка может столкнуться в «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец рассказал, что может помешать Марцелу Личке добиться успеха с «Динамо».

«Он может столкнуться с такой проблемой, что его требования будут противоречить возможностям игроков. Потому что в команде очень много молодых футболистов. Нужно работать над раскрытием их потенциала и возможностей, это все учебный процесс. Я уже не говорю о том, что для игроков команды, а особенно молодежи, футбол — это испытание известностью и материальными благами. Тренировочный процесс должен раскрыть именно их футбольные способности, которые дадут потом результат, близкий к призовым позициям», — приводит Betonmobile слова Бышовца.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Контракт московского клуба с 45-летним чехом рассчитан до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два сезона при достижении определенных условий.