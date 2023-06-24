Гаджиев: «Россия оказывает значительное влияние на мировое сообщество, без нее не обойтись на спортивных турнирах»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев отреагировал на слова советника президента УЕФА Йозефа Клемента, который выразил надежду на скорое возвращение России на международные спортивные соревнования.

«Любой нормальный человек понимает, что Россия оказывает значительное влияние на мировое сообщество. И потому без нее невозможно обойтись на спортивных соревнованиях. Тем более, таких масштабных, как футбол. В этом смысле мне импонирует позиция ФИФА, которая уже в марте прошлого года сделала русский язык одним из своих официальных. Это говорит о многом», — приводит Vprognoze слова Гаджиева.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с конца февраля 2022 года.