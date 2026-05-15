Игрок «Рубина» Сааведра: «В молодости в Чили я изучал историю России. Знаю о русской революции»

Чилийский полузащитник «Рубина» Игнасио Сааведра рассказал «СЭ», как изучал на родине историю России.

«Уже сейчас могу все читать, я знаю буквы. Нам, иностранцам, если мы хотим долго играть в России, важно изучать язык и знать многое о стране. Когда я приехал в Казань, у меня были экскурсии с гидом, благодаря которым я много узнал о городе. Это очень важно. Слышал ли я о таких писателях, как Достоевский и Пушкин? Нет, их не знаю. Но в молодости в Чили мы изучали историю России. Знаю о русской революции, об императоре Николае», — сказал Сааведра «СЭ».

Игнасио Сааведра перешел в «Сочи» в сезоне-2023/24. В феврале 2026 года полузащитник присоединился к «Рубину» на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист сыграл 14 матчей и отметился 1 забитым мячом.