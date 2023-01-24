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Гаджиев: «Дзюбе по силам проявить себя в Китае»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший тренер «Амкара» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном продолжении карьеры нападающего Артема Дзюбы в Китае.

«Любой переезд игрока связан не только со спортивной частью, но и с тем, как он видит свою жизнь завтра, чем ему будет интересно заниматься. Кого-то не заинтересует поездка в Китай, кто-то останется не в восторге от кухни или столкнется с языковыми проблемами, например. А кого-то, наоборот, затянет. Можно долго спорить об уровне местного чемпионата, но Дзюбе он явно по силам. Он соответствует всем требованиям, особых сложностей у него возникнуть не должно», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.

Дзюба покинул «Зенит» минувшим летом после завершения контракта. В августе нападающий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», однако уже в ноябре он был расторгнут по соглашению сторон.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-dzyube-po-silam-proyavit-sebya-v-kitae
Артем Дзюба
Гаджи Гаджиев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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