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Сегодня, 12:53

Полузащитник «Спартака» Зорин назвал самых принципиальных соперников

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о конкуренции с «Зенитом».

«Реально ли достать «Зенит»? Не буду говорить, реально или нет. Просто мы работаем, тренируемся. Пока сезон не начался. Во время сезона идем от матча к матчу. Стараемся выигрывать каждый матч. Не буду говорить про какие-то большие цели и чемпионство», — сказал Зорин «СЭ».

Кроме того, полузащитник «Спартака» ответил на вопрос, кто является самым принципиальным соперником красно-белых в РПЛ.

«Каждый матч важный, за каждую победу дается три очка. Не важно, с кем идет игра. Но, наверное, самые принципиальные соперники — «Зенит» и ЦСКА. С ЦСКА московское дерби, а с «Зенитом» в последнее время стало такое противостояние. Поэтому, наверное, эти две команды», — добавил Зорин.

«Спартак» после 17 туров РПЛ сезона-2022/23 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 6 очков.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

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Торпедо М

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