Гаджиев: «Решение ФИФА можно назвать грабежом российских клубов»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) разрешить иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

В организации заявили, что если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения с иностранцами до 30 июня 2022 года, то игроки и тренеры получат право приостановить действие своих трудовых договоров до 30 июня 2023 года.

«Думаю, кто-то останется из легионеров, — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт». — В первую очередь те, кто по менталитету к нам близок и у кого хорошие условия в клубе. Останутся ли бразильцы «Зенита»? Они самые близкие к нам по менталитету люди, несмотря на то что Бразилия находится далеко от России. Да, бразильцы не такие, как сербы, но им комфортно жить в нашей стране».

По мнению тренера, ФИФА приняла политическое решение.

«Решение ФИФА можно назвать грабежом российских клубов. Когда сложная ситуация возникает в команде, они должны объединиться и стать сильнее. В России сейчас непростая ситуация с футболом, и всем нужно сплотиться. Надо сейчас больше работать, воспитывать своих мальчишек. Абсолютно убежден, что далеко не все игроки РПЛ достигли своего максимального уровня», — сказал он.

Позже в РФС заявили, что не согласны с новым решением ФИФА по легионерам. В организации отметили, что будут готовы оказать клубам всю необходимую юридическую и иную поддержку в случае оспаривания ими решения.