Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:45

Агент Бийола: «Яка остается в ЦСКА. Он уйдет, только если клуб захочет его продать»

Агент Бийола заявил, что защитник останется в ЦСКА
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, заявил, что его клиент останется в московском клубе.
Сегодня, 21 июня, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

«Яка остается в ЦСКА, — приводит слова Чибежа «РБ Спорт». — Для Бийола ничего не меняется, он хочет остаться и играть в России. Но все зависит от ЦСКА. Он уйдет, только если клуб захочет его продать».

В прошедшем сезоне 23-летний словенец забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bijola-yaka-ostaetsya-on-ujdet-tol-ko-esli-tsska-zahochet-ego-prodat/
Яка Бийол
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В какое время дня бегать полезнее: бег утром полезен для организма
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Соболев — о бойкоте и целях «Спартака»: «Мне мало Кубка — хочу выиграть Суперкубок и чемпионат»
Агент Изидора: «Вильсон хочет остаться в «Локомотиве»
Йокановичу в «Динамо» будет помогать тренер из Сербии
Гаджиев: «Решение ФИФА можно назвать грабежом российских клубов»
Галактионов рассказал о давлении после ухода Кержакова из «Нижнего Новгорода»
Мележиков назвал сказками слова Медведева о том, что «Спартак» был готов играть за Суперкубок в Петербурге
Материалы сюжета: ЦСКА меняет тренера: Федотов вместо братьев Березуцких
Федотов: «Карраскаль — игрок середины поля. Он может и в опорной зоне сыграть»
Федотов прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к Терехову
Федотов сообщил, что ЦСКА не выкупит Языджи
Федотов поделился ожиданиями от товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер»
Гайч: «Я сосредоточен на работе на все сто процентов, настраиваюсь отдавать себя полностью на каждом занятии»
Гайч о работе с Федотовым: «Уже понимаю идеи, мысли главного тренера»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игонин считает, что травмы не позволили Крицюку раскрыть себя в «Зените»

Гаджиев: «Решение ФИФА можно назвать грабежом российских клубов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости