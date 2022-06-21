Агент Бийола: «Яка остается в ЦСКА. Он уйдет, только если клуб захочет его продать»

Роберт Чибеж, агент защитника ЦСКА Яки Бийола, заявил, что его клиент останется в московском клубе.

Сегодня, 21 июня, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

«Яка остается в ЦСКА, — приводит слова Чибежа «РБ Спорт». — Для Бийола ничего не меняется, он хочет остаться и играть в России. Но все зависит от ЦСКА. Он уйдет, только если клуб захочет его продать».

В прошедшем сезоне 23-летний словенец забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.