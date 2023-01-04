Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что думает о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера «Краснодара».

«В «Краснодаре» работают настолько компетентные люди, что спонтанных решений там не бывает. В любом случае это решение Сергея Николаевича. Он понимает, кого берет. Прошлые решения «Краснодара» были логичными. Например, ситуация с Мусаевым не повторилась бы ни в одном российском клубе. Галицкий исходил из того, что у Мусаева есть задатки тренера, и он сможет их реализовать, приобретя опыт. Назначение Ивича — это правильное и логичное решение. К тому же сербы наши друзья», — сказал Гаджиев «РБ Спорт».

Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в среду, 4 января. 45-летний тренер подписал контракт на 2 года.