Гладилин поздравил экс-тренера «Спартака» Романцева с днем рождения

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин поздравил с днем рождения экс-тренера команды Олега Романцева. Сегодня, 4 января, специалисту исполнилось 69 лет.

«Хочется пожелать Олегу Ивановичу здоровья. Сейчас оно ему необходимо. Также пожелаю ему творческих успехов. Пусть продолжает заниматься этой детальностью. Олег Иванович очень активный, энергичный. Сейчас на нем много общественной деятельности. Удачи его семье, и чтобы у них все удачно складывалось», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

Олег Романцев тренировал «Спартак» с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 годы. Вместе с командой он один раз выигрывал чемпионат СССР и 8 раз становился чемпионом России, а также трижды завоевывал Кубок России и один раз — Кубок СССР.

Специалист является самым титулованным тренером в истории «Спартака».