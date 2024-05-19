Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:20

Терехин: «Наконец-то «Динамо» повезло с тренером»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-нападающий «Динамо» Олег Терехин прокомментировал победу своей бывшей команды над «Крыльями Советов» в 29-м туре чемпионата России (4:1).

«Сомневался ли я по ходу матча, что можем потерять очки? Нет, хотя все прекрасно понимали, что «Крылья Советов» играют в хороший футбол. Я очень рад, что чемпионство так близко. В чем секрет? Все дело в Личке, он сумел сплотить команду! Видно, что у ребят горят глаза. Наконец-то нам повезло с тренером.

Я, к сожалению, не стал чемпионом России с «Динамо» в свое время, хотя и были шансы... Поэтому очень сильно жду, когда ребята обеспечат себе золотые медали. Будем надеяться, что это случится уже завтра", — цитирует «РБ Спорт» Терехина.

После 29 матчей у «Динамо» 56 очков и первое место в турнирной таблице. «Зенит» идет вторым (51 очко в 28 матчах), а «Краснодар» — третьим (50 очков в 28 матчах).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-terehin-lichka-splotil-dinamo-nakonets-to-nam-povezlo-s-trenerom/
Олег Терехин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
1
2
Читайте также
Во время ралли в Ленобласти насмерть сбили болельщика
«Рейнджерс» Панарина и Шестеркина вышли в полуфинал Кубка Стэнли
Беспилотник ВСУ упал на территорию НПЗ в Краснодарском крае
Бубнов рассказал, кто и как проклял «Динамо», агент Тюкавина раскрыл его травму, шансы «Зенита» на титул оценили как самые низкие. Что произошло после побед «Динамо» и «Краснодара»
CENTCOM сообщило об атаке хуситов на шедший в КНР танкер
Усик победил Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Популярное видео
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баринов: «Глушенков может проявить себя в Европе»

Гаджиев: «Джикия — это достойный человек и хороший футболист, который немало сделал для «Спартака»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости