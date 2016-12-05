16:04 5 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Амкар" не имел такого преимущества, чтобы трижды забить "Оренбургу"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев подчеркнул, что результат матча 17-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (0:3) говорит о слаженности команды в оборонительных действиях. По его словам, счет на табло не отражает преимущества одного клуба над другим.

- Победа со счетом 3:0  не отражает соотношения сил на поле, - сказал Гаджиев во флэш-интервью каналу "Наш футбол". - Бывают игры, когда одни реализуют моменты, а у вторых что-то не складывается. "Оренбург" выглядел хорошо, но не создавал опасности у наших ворот. Хорошо, что "Амкару" удалось забить три, но это не главное. При этом необходимо понимать, что мы не имели такого преимущества. В Перми "Амкар" так и не пропустил, что еще важнее. Это неслучайно и говорит об организованности в обороне.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
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