Гацкан признан лучшим футболистом Молдавии

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан признан лучшим игроком Молдавии 2016 года, сообщает пресс-служба Федерации футбола Молдавии. Сегодня организация на специальном вечере в Кишиневе объявила лучших игроков и тренеров. Для Гацкана это третья подобная награда. Ранее он признавался лучшим в 2013 и 2015 годах.

Гацкан в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате России, а также шесть игр за "Ростов" в групповом турнире Лиги чемпионов. Кроме того, в 2016 году он сыграл в шести поединках за сборную Молдавии, в которых забил один мяч.