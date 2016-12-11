18:50 11 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гацкан признан лучшим футболистом Молдавии

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Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан признан лучшим игроком Молдавии 2016 года, сообщает пресс-служба Федерации футбола Молдавии. Сегодня организация на специальном вечере в Кишиневе объявила лучших игроков и тренеров. Для Гацкана это третья подобная награда. Ранее он признавался лучшим в 2013 и 2015 годах.

Гацкан в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате России, а также шесть игр за "Ростов" в групповом турнире Лиги чемпионов. Кроме того, в 2016 году он сыграл в шести поединках за сборную Молдавии, в которых забил один мяч.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ФанаТыЧ

А что если грубый, значит плохой? Если у тебя логика плохая, это не значит, что ты тупой?

19:56 11 декабря

Петя

Смешно, если бы не было так грустно! Один из самых грубых футболистов РФПЛ признается лучшим игроком, так кто же у них худший?

19:11 11 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ