Гацкан признан лучшим футболистом Молдавии

Полузащитник "Ростова" Александр Гацкан признан лучшим игроком Молдавии 2016 года, сообщает пресс-служба Федерации футбола Молдавии. Сегодня организация на специальном вечере в Кишиневе объявила лучших игроков и тренеров. Для Гацкана это третья подобная награда. Ранее он признавался лучшим в 2013 и 2015 годах.
Гацкан в нынешнем сезоне провел 12 матчей в чемпионате России, а также шесть игр за "Ростов" в групповом турнире Лиги чемпионов. Кроме того, в 2016 году он сыграл в шести поединках за сборную Молдавии, в которых забил один мяч.
ФанаТыЧ
А что если грубый, значит плохой? Если у тебя логика плохая, это не значит, что ты тупой?
19:56 11 декабря
Петя
Смешно, если бы не было так грустно! Один из самых грубых футболистов РФПЛ признается лучшим игроком, так кто же у них худший?
19:11 11 декабря