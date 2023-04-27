Габулов считает ЦСКА фаворитом в борьбе за серебро РПЛ

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» назвал свою тройку лидеров РПЛ по итогам чемпионата.

«Сложно сказать, но по качеству игры, если не брать «Зенит», предпочтительнее ЦСКА. «Ростов» неплох, набирает очки. Налицо большое количество пенальти, так скажем, но без каких-либо намеков. ЦСКА, «Ростов», «Спартак»... Красно-белые, в принципе, тоже по качеству игры прогрессируют. Посмотрим, будет очень интересно», — сказал Габулов «СЭ».

В 24-м туре РПЛ ЦСКА упустил победу в матче с «Локомотивом» (1:1), хотя вел в счете и оказался в большинстве по ходу матча после удаления защитника Марио Митая.

После 24 туров ЦСКА располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, уступая «Спартаку» 3 очка, «Ростову» — 4, а лидирующему «Зениту» — 13 баллов.